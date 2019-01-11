Oğul Trump'tan korkunç benzetme

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Meksikalılara ve göçmenlere adeta hakaret etti. Trump Jr, yaptığı paylaşımda babasının Meksika sınırında yapılmasını istediği duvara atıfta bulunarak, "Neden hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirebildiğinizi biliyor musunuz? Çünkü duvarlar işe yarıyor" ifadelerin kullandı. Oğul Trump'a sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Yenişafak'ın haberine göre; Bir Twitter kullanıcısı Trump Jr'ın paylaşımına, "Doğrusunu istersen şu anda hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirilemiyor. Milli Hayvanat Bahçesi, Trump'ın hükümeti kapatması nedeniyle şu an açık değil" yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump da geçen hafta yaptığı açıklamada, "Zengin, güçlü ve başarılı insanlar evlerinin etrafına duvar ördürüyor, bu nedenle bu ülke de aynı korumayı hak ediyor" yorumunda bulunmuştu.

ÇOCUK BAKIN, KÖPEK GEZDİRİN!

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın internet sitesinde hükümetin kapalı olduğu süre boyunca personelin, gelir elde edebilmesi için tavsilerin bulunduğu bir kitapçık yayınlandı. Öneriler arasında çocuk bakıcılığı ve köpek gezdirme gibi seçenekler yer alıyor. Kitapçık, basında yer aldıktan sonra internet sitesinden kaldırıldı. Fakat belgeyi gören çok sayıda kişi ekran görüntüsü olarak önerileri sosyal medya hesaplarında paylaştı.