ABD: Suriye’den çekilme başladı

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerden sonra 19 Aralık'ta ülkesinin askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından dün Pentagon'dan önemli bir açıklama geldi. Trump'ın çekilme kararına rağmen ABD'den birçok isimden yükselen çelişkili açıklamalara karşılık Pentagon, Suriye'den çekilmenin resmen başladığını duyurdu. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, Suriye'den çekilme sürecinin başladığını açıkladı. Sözcü, birliklerin hareketleri veya çekilmenin zamanlaması konusunda bir açıklama yapılmayacağını ifade etti. Öte yandan Wall Street Journal gazetesinde "Pentagon, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini ilerletiyor" başlıklı bir yazı yayımladı. Türkiye'ye bu hafta ziyaret gerçekleştiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, "Türkiye, ABD'nin Kürt ortaklarını hedef almayacağı konusunda söz verinceye kadar ABD Suriye'den ayrılmayacak" sözlerine atıfta bulunulan haberde ABD'li bir savunma yetkilisinin, "Hiçbir şey değişmedi. Biz Bolton'dan emir almıyoruz" ifadesi aktarıldı.Anadolu Ajansı'na konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili de, "Bazı ekipmanları Suriye'den çekmeye başladığımızı teyit ediyorum" demişti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ABD ordusuna ait ekipmanların Perşembe akşamı çekilmeye başladığını aktardı. Rapora göre 10 zırhlı araç ile birçok kamyon Rmeilan'dan Irak'a doğru gitti.Bu arada Türkiye ile ABD arasında kurulan çalışma grupları çerçevesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet, 5 Şubat'ta ABD'ye gidecek. Washington'daki temaslarda Suriye ve terörle mücadele konuları ele alınacak.