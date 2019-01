ABD’nin Diyarbakırlı pizza şampiyonu

BUGÜN NELER OLDU

New York'ta Ellis Island Honors Society ve Amerikan Göçmen Cemiyeti tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, sunuculuğunu ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz'ün yaptığı "Beacon Awards" töreninde başarılı göçmenlere ödül verildi. New York'ta 7 şubesi bulunan Hollywood ünlülerinin sıklıkla ziyaret ettiği "Champion Pizza" dükkânının sahibi Hakkı Akdeniz, yoksullara ve evsizlere yaptığı yardımlarla da biliniyor. Akdeniz, New York Valisi Andrew Coumo'dan iki, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'den bir, New York Senatörü ve Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'dan bir olmak üzere birçok kuruluştan toplam 12 ödül aldığını söyledi.Diyarbakır'dan yıllar önce gittiği ABD'de, sokaklarda yatan, aç ve susuz kalan, çöp konteynere dahi atılan Hakkı Akdeniz, borç parayla 2009 yılında küçük bir pizza dükkanı açınca hayatı değişti. Akdeniz, ABD'de akrobatik şekilde pizza hamuru açmada 3 kez şampiyonluk kazandı.