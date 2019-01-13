ABD hükümeti rekor süredir kapalı

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratlar arasında Meksika sınırına örülmeye başlanan duvar için finansman içermeyen bütçe tartışmasının ardından federal hükümetin kapanması dün rekor kırdı. Dün itibarıyla hükümetin kapanışı 22'nci gününe girdi. Bu ülke tarihindeki en uzun kapanma oldu.

Bir önceki rekor Bill Clinton dönemindeki 21 gündeydi. ABD hükümetinin kısmen kapalı olması nedeniyle ülkedeki hayat da durma noktasına geldi. Amerika'nın Sesi'ndeki habere göre hükümetin kapalı olması nedeniyle devlet dairelerinde ve kamusal alanda pek çok hizmet aksıyor.