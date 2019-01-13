Dünya Bankası’nın başına mı geçecek?

BUGÜN NELER OLDU

Başkanı Donald Trump'��n kızı ve aynı zamanda danışmanı olan Ivanka Trump'ın yeni bir göreve hazırlandığı ileri sürüldü. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Beyaz Saray yönetimi, Ivanka Trump'ı Dünya Bankası'nın başkanlığına aday göstermeyi düşünüyor. Geleneksel olarak ABD'li birinin başkanlık ettiği Dünya Bankası'nda 2012'den bu yana başkan olan Jim Yong Kim'in 1 Şubat'ta görevini bırakacağı hatırlatılan haberde diğer adayların ABD'nin eski BM Büyükelçisi Nikki Haley ve ABD Hazinesi Uluslararası İlişkiler Müsteşarı David Malpass'in olduğu kaydedildi.