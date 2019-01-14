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diplomatik gerilim yaşadığı yönetiminden kaçan 18 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed el-Kanun’a sığınma hakkı verdi. 18 yaşındaki genç kadın kendisine verilen sığınma hakkı sonrasında önceki gün Kanada’ya ayak bastı.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 09:36
Suudi kadın Kanada’da

Rahaf Muhammed el-Kanun, ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmeyi amaçlıyordu, ancak Taylandlı yetkililer onu Kuveyt'te bulunan ailesinin yanına geri göndermek istemişti.

El-Kanun Cumartesi günü Güney Kore'nin başkenti Seul üzerinden Korean Air uçağıyla Toronto'daki Pearson Uluslararası Havaalanı'na indi. Uçağın kalkışından hemen önce yaptığı paylaşımda, pasaportunun fotoğrafını göstererek, "Başardım" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin talebi üzerine Suudi kadının sığınma başvurusunu kabul ettiklerini duyurmuştu.

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Suudi kadın Kanada’da
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