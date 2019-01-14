Suudi kadın Kanada’da

Rahaf Muhammed el-Kanun, ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmeyi amaçlıyordu, ancak Taylandlı yetkililer onu Kuveyt'te bulunan ailesinin yanına geri göndermek istemişti.
El-Kanun Cumartesi günü Güney Kore'nin başkenti Seul üzerinden Korean Air uçağıyla Toronto'daki Pearson Uluslararası Havaalanı'na indi. Uçağın kalkışından hemen önce yaptığı paylaşımda, pasaportunun fotoğrafını göstererek, "Başardım" dedi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin talebi üzerine Suudi kadının sığınma başvurusunu kabul ettiklerini duyurmuştu.