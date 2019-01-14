Venezuela'da Meclis Başkanı'nı gözaltına alanlar hakkında işlem

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis'in başkanı Juan Guaido'yu kısa süre gözaltına alan Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) mensuplarının keyfi davrandığını ve görevden alınmaları için işlem yapıldığını açıkladı.

Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmediklerini açıklayan Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun SEBIN tarafından yaklaşık iki saatliğine gözaltına alınıp serbest bırakılmasıyla ilgili Venezuela devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulundu.

Rodriguez, SEBIN'nin Guaido'yu gözaltına almasını "usülsüz bir durum" olarak niteleyerek, "Venezuela halkına, bu medyatik gösteriye hizmet eden SEBIN mensuplarının görevden alınmakta olduğunu bildirmek istiyoruz." dedi.

Venezuela'nın barışa ve sükunete ihtiyacı olduğunu ifade eden Rodriguez, ayrıca söz konusu güvenlik güçleri hakkında "sert bir disiplin işlemi" uygulanacağının altını çizdi.

Öte yandan, olayın ardından SEBIN'nin Caracas'taki merkezine giden CNN ve Kolombiyalı medya kuruluşu Caracol'dan iki muhabirin kısa süre gözaltına alınmasına da değinen Rodriguez, bununla Venezuela aleyhinde uluslararası bir kampanya oluşturmak istendiğini belirtti.

GUAİDO'DAN MUHALEFETE SOKAK ÇAĞRISI

Serbest kalmasının ardından Caracas'ın kuzeyindeki kıyı eyaleti Vargas'a giderek bir grup Venezuelalıya hitap eden Guaido, 23 Ocak'ta ülke genelinde protesto gösterileri düzenleyeceklerini söyleyerek muhalefete sokağa çıkma çağrısı yaptı.

OLAYA TEPKİLER

Venezuela anayasasına göre devlet başkanlığı görevini yürütmeye yetkili olduğunu söylemesiyle ülke siyasetinde öne çıkmaya ve uluslararası destek bulmaya başlayan Guaido'nun yaklaşık iki saatliğine gözaltına alınması, Venezuela yönetimine yönelik birçok uluslararası tepkinin de fitilini ateşledi.

JOHN BOLTON

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Guaido'nun Maduro diktatörlüğünce gözaltına alınmasını güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tür hareketlerin Venezuela'daki hukuk devletine yönelik ağır saldırıları temsil ettiğini belirten Bolton, SEBIN için "Maduro'nun Küba destekli gizli polisi" tanımlamasında bulundu.

KOLOMBİYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

"Kolombiya, Nicolas Maduro rejiminin, Ulusal Meclis'in üyelerinin bütünlüğü, güvenliği ve özgürlüğüne yönelik bütün hareketlerini kınıyor." cümlesiyle gelişmelere tepki gösteren Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı yazılı açıklamada ayrıca "Venezuelalıların yeniden demokrasi ve özgürlük içinde yaşayabilmeleri için bu ülkedeki anayasal düzenin tekrar sağlanmasını desteklemeye ve Ulusal Meclisi meşru muhatap kabul etmeye" devam edeceklerini duyurdu.

OAS GENEL SEKRETERİ ALMAGRO

Venezuela konusunda daha önce yaptığı ve askeri müdahale çağrısı şeklinde anlaşılan sözleriyle tepki çeken Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro da Guaido'nun iki saat kadar gözaltında tutulmasına sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajla tepki gösterdi.

Almagro, olaya tıpkı Kolombiya Dışişleri Bakanlığı gibi "gözaltı" yerine "kaçırılma" derken, Guaido'dan "Venezuela Geçici Devlet Başkanı" olarak bahsetti.

Kolombiya'ya eylül ayındaki ziyaretinde Venezuela sınırına giden Almagro, burada gazetecilere, "Diplomatik girişimler öncelikli yer tutuyor ama hiçbir girişimi de devre dışı bırakmamalıyız." demişti. Almagro, Venezuela'ya askeri müdahale çağrısı yaptığı yönünde eleştiriler karşısında sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.

LİMA GRUBU YİNE MEKSİKASIZ

Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu da yayımladığı yazılı açıklama ile olaya tepki gösterirken, grubun 4 Ocak'taki "Maduro'nun meşruiyetini tanımıyoruz." kararına imza atmayan Meksika, bu kınamaya da destek vermedi.

Arjantin, Brezilya, Guatemala, Guyana, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Peru, Panama, Paraguay, Saint Lucia ve Şili'nin imzaladığı bildiride meşru temsilci kabul edilen Ulusal Meclisin üyelerine yönelik bütün hareketlerin reddedildiği belirtildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine dair duruşlarını değiştirmeleri için 9 Ocak'ta 48 saat süre verdiği Lima Grubu için "kartel" ve "yasa dışı" ifadelerini kullanmıştı.