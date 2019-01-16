ABD heyeti Patriotlar için ikinci kez geldi

BUGÜN NELER OLDU

Rusya'dan S-400 alınmaması karşılığında Patriot satmayı öneren ABD'den bir heyet, detayları görüşmek üzere Ankara'da Türk yetkililerle bir araya geldi. Teknik detayların görüşüldüğü toplantıların iki gün süreceği öğrenildi. ABD heyetinin 3 Ocak'taki ilk Ankara ziyaretinde gündeme getirdiği 3.5 milyar dolarlık Patriot teklifi, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yetkililerin katılacağı görüşmelerde ele alınacak. Patriot alımında Ankara'nın ön koşulları arasında uygun kredi, teknoloji transferi, ortak üretim bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışına 19 Aralık'ta onay vermişti.