Türk işçiyi 22 dolarlık benzin için ezdi

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ABD'de benzin istasyonunda çalışan Cemal Dağdeviren 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan bir kişi tarafından öldürüldü. Olay ABD'nin New York kentinde gerçekleşti. 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren 22 dolarlık benzin aldıktan sonra parasını ödemeden kaçmaya çalışan bir sürücüyü aracın önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü aracını kasıtlı olarak Dağdeviren'in üzerine sürdü. Olayda ağır yaralanan Cemal Dağdeviren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis sürücünün kaçmadan önce sahte bir kredi kartıyla ödeme yapmaya çalıştığını açıkladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Cemal Dağdeviren 25 yıldır istasyonda çalışıyordu. Polis olay yerinden kaçan saldırganı arıyor.