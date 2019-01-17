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'nin utanç tablosu: Her 3 çalışandan 1'i tacize uğradı!

adına 30 bin 364 BM çalışanının katılımıyla 6 dilde yapılan anket sonuçlarına göre, üç personelden biri son 2 yılda bir tür cinsel istismara uğradığını söyledi.

Giriş Tarihi: 17.1.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 11:45
BM'nin utanç tablosu: Her 3 çalışandan 1'i tacize uğradı!

Birleşmiş Milletler (BM) personelinin üçte birinin, son 2 yılda cinsel tacize uğradığını ortaya koyan bir rapor yayımladı.

Deloitte danışmanlık şirketinin BM adına, 30 bin 364 BM çalışanının katılımıyla 6 dilde online yaptığı anket sonuçlarına göre, son 2 yılda her üç personelden biri, ofis ve sahada "bir tür cinsel istismara" uğradığını söyledi.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 22'si rahatsız edici buldukları cinsel içerikli hikaye ya da şakaya, yüzde 14'ü görünüşleri ya da vücutlarıyla ilgili "çirkin" sözlere, yüzde 10'u kendilerini utandıran ya da rahatsız eden jest ve mimiklere maruz kaldığını ve yüzde 10'u da kendilerini rahatsız hissettikleri durumlar yaşadıklarını belirtti. Katılımcıların üçte biri uğradığı cinsel istismarın ardından şikayette bulunduğunu da ifade etti.

ANKETE KATILIM YÜZDE 17

Ankete göre tacizde bulunan her üç kişiden ikisi erkekti. İlk kez yapılan ankete katılım yüzde 17 olarak açıklandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM çalışanlarına gönderdiği mektupta, ankete katılım oranının düşük kalmasının, cinsel tacizin açıkça tartışılabilmesi için daha uzun bir yol gidilmesi gerektiğini gösterdiğine dikkati çekti.

İlk kez yapılan bu anketin, cinsel taciz konusu üzerine eğilmek için önemli bir adım oluşturmasını umduğunu belirten Guterres, cinsel tacize "sıfır tolerans" gösterileceğini vurguladı.

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BM'nin utanç tablosu: Her 3 çalışandan 1'i tacize uğradı!
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