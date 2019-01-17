Her şey bir tweet’le başladı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'li Janis Krums sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla bir akımın öncüsü oldu. Krums, 15 Ocak 2009'da bir Airbus A320'nin New York'ta Hudson Nehri'ne düştüğünü gördü. Krums, o zamanlar henüz iki yaşında olan IPhone ile akan nehre saplanan uçağın fotoğrafını çekti. Fotoğrafın altına "Hudson'da bir uçak var. Yolcuları alacak olan feribottayım. Bu delilik." notunu düşen Krums, henüz birkaç aylık olan ve pek bilinmeyen Twitter hesabından paylaştı. 10 yıl önce bu mesajı yazan ancak yaratacağı etkinin farkında olmayan Krums, böylece bir devrim başlatmış oldu.Şu an çok basit olarak görülen eyleme imza atan Krums böylece, 10 yıl önce bilgi ve haber dünyasına yön vermiş oldu. 2000'lerin başlarında sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte "vatandaş gazeteciliği" olarak adlandırılan eylem de bir akım haline geldi. Ancak son yıllarda bu durum, yalan haberlerin de hızla yayılmasına neden oldu.