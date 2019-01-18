Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Amerika Haberleri > ABD'de çığ düştü

'de çığ düştü

'nin eyaletinde bir kayak merkezinde düşen çığın altında kalan bir kişi öldü, bir kişi kurtarıldı.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 09:29
ABD'de çığ düştü

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir kayak merkezinde düşen çığın altında kalan bir kişi öldü, bir kişi kurtarıldı.

"Taos News"in haberine göre, yetkililer, Taos bölgesindeki kayak merkezinin zirvesi yakınlarında düşen çığın altında kalan iki kişiden birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Taos Bölgesi Acil Durum Hizmetleri Başkanı Chris Medina, "Taos Ski Valley"de meydana gelen çığda bir kişinin öldüğünü doğruladı.

Ölen kişinin "bölge sakini" olmadığını belirten Medina, bu kişinin kimliği hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Medina, Albuquerque şehrindeki hastaneye kaldırılan diğer kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, çığ altından çıkarılan iki kişiye, en yakın sağlık merkezine götürülmeden önce kalp masajı yapıldığını ifade etti.

Çığın düştüğü yerde bir başka kişinin olmadığından emin olmak için yürütülen arama çalışmalarının sona erdiği kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de çığ düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN