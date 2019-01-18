ABD'de çığ düştü

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir kayak merkezinde düşen çığın altında kalan bir kişi öldü, bir kişi kurtarıldı.

"Taos News"in haberine göre, yetkililer, Taos bölgesindeki kayak merkezinin zirvesi yakınlarında düşen çığın altında kalan iki kişiden birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Taos Bölgesi Acil Durum Hizmetleri Başkanı Chris Medina, "Taos Ski Valley"de meydana gelen çığda bir kişinin öldüğünü doğruladı.

Ölen kişinin "bölge sakini" olmadığını belirten Medina, bu kişinin kimliği hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Medina, Albuquerque şehrindeki hastaneye kaldırılan diğer kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, çığ altından çıkarılan iki kişiye, en yakın sağlık merkezine götürülmeden önce kalp masajı yapıldığını ifade etti.

Çığın düştüğü yerde bir başka kişinin olmadığından emin olmak için yürütülen arama çalışmalarının sona erdiği kaydedildi.