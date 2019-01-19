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Herkese yasak Melania’ye serbest

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Herkese yasak Melania’ye serbest
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi'nin Belçika, Mısır ve Afganistan'a seyahatini ve Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılacak heyetinin de seyahatini "hükümetin kapalı olması" gerekçesiyle iptal eden ABD Başkanı Donald Trump, eşinin yurtiçi seyahatineyse izin verdi. Askeri uçaklarla gerçekleştirilecek seyahetleri iptal ettiğini duyuran Trump, eşinin askeri bir jetle Washington DC'den Mar-a- Lago'ya tatile gitmesine aldırış etmedi. ABD basınına göre, Melania Trump'ın uçuşu 35 bin dolara mal oldu.
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Herkese yasak Melania’ye serbest
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