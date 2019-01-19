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Trump'tan "sınıra duvar" karşılığında "göçmenlik reformu" önerisi

Başkanı , ABD- sınırına örülmesini istediği 5,7 milyar dolarlık duvarın finansmanını kabul etmeleri karşılığında Demokratlara kapsamlı bir "göçmenlik reformu" önerisinde bulundu.

Giriş Tarihi: 20.1.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 07:30
Trump'tan sınıra duvar karşılığında göçmenlik reformu önerisi

ABD Başkanı Trump, Demokratlarla arasında krize ve buna bağlı olarak federal hükümetin kapanmasına neden olan "Meksika sınırına duvar" konusunda, Beyaz Saray'da canlı yayında bir açıklama yaptı.

Trump, sözlerine Meksika sınırına neden fiziki bir duvar örülmesinin gerekli olduğunu anlatarak başladı.

"Ülkemizin göçmenlik sistemi çok kötü şekilde bozulmuş durumda. Bunu düzeltmemiz lazım." diyen Trump, güney sınırının bazı bölümlerinin yeterince korunamaması sebebiyle uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girmesi gibi esaslı sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

"DUVAR MUTLAKA ÖRÜLMELİ"

Söz konusu duvarın mutlaka örülmesi gerektiğini savunan Trump, bugüne kadar bu yaklaşımı kabul etmeyen Demokratlara, içerisinde birçok başlığın bulunduğu yeni bir plan hazırladığını söyledi.

Trump, önerdiği plan kapsamında, ABD'ye ebeveynleri tarafından yasa dışı olarak getirilmiş yaklaşık 700 bin çocuğun yasal haklarının 3 yıl boyunca koruma altında olacağını ve bu kişilerin sınır dışı edilmeyeceğini kaydetti.

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Trump'tan "sınıra duvar" karşılığında "göçmenlik reformu" önerisi
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