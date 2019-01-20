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İki otobüs kafa kafaya çarpıştı: 22 kişi can verdi

Bolivya'nın Başkenti yakınlarında iki otobüs kafa kafaya çarpıştı 22 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 20.1.2019 13:48
İki otobüs kafa kafaya çarpıştı: 22 kişi can verdi

Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.

Feci kaza, cumartesi sabahı Oruro ve Potosi bölgeleri arasındaki otobanda, Challapata kentinde meydana geldi.

KAZANIN NEDENİ: AŞIRI HIZ

Kazanın aşırı hızdan kaynaklandığını açıklayan yetkililer ölü sayısının artabileceğini belirtti. Polis tutanağına göre aşırı hız yapan araçlardan biri ters yöne girdi.

Dağlık bölgeden kaynaklanan dar ve virajlı yollar nedeniyle Bolivya'da sık sık ölümlü trafik kazaları yaşanıyor.

Geçen ay, La Paz ve Achacachi arasındaki bağlantı yolunda meydana gelen benzer kazada da 16 kişi yaşamını yitirmişti.

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İki otobüs kafa kafaya çarpıştı: 22 kişi can verdi
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