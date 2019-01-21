Münbiç’te güvenliği devralmaya hazırız

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye konusunda kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.Görüşmede, geçen hafta Münbiç'te yaşanan menfur terör saldırısında hayatını kaybeden Amerikalı personel için taziyelerini ileten Erdoğan, bu elim olayın, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını etkilemeye yönelik bir provokasyon olduğunu ifade etti.Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Münbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu, PKK ve PKK'nın Suriye'deki uzantılarının Suriye'nin kuzeydoğusunu istikrarsızlaştırmaya dönük eylemlerine izin verilmeyeceğini vurguladı.Erdoğan ve Trump, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa almak konusunda mutabık kaldı.Başkan Erdoğan ve Başkan Trump, güvenli bölge hakkında Türkiye ile ABD'nin Genelkurmay başkanları arasında başlayan istişarelerin hızlandırılarak devam etmesi ve ikili ticaret hacminin artırılması hususlarında da görüş birliğine vardı.Suriye'nin Münbiç ilçesindeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Amerikalıların aileleriyle görüşmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için DEAŞ'lıları öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz. Bunu seçim kampanyamdan bu yana söylüyorum" dedi. Trump, ABD ile aynı fikirde olmayan ülkeler için de DEAŞ'lıları öldürdüklerini belirterek, bunun Esad rejimine de büyük iyilik olduğunu söyledi.