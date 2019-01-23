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Temsilciler Meclisi'nden oylaması

Temsilciler Meclisi, ABD'nin 'dan olası çıkışını engellemeyi öngören yasayı 22 ret oyuna karşı 357 evet oyu ile kabul etti.

Giriş Tarihi: 23.1.2019 14:34
ABD Temsilciler Meclisi'nden NATO oylaması

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin NATO'dan olası çıkışını engellemeyi öngören yasayı 22 ret oyuna karşı 357 evet oyu ile kabul etti. Kabul edilen yasa, ABD'nin NATO'dan çıkışını engelleyecek. Yasa ile beraber ABD'nin NATO'ya olan bağlılığı teminat altına alındı fakat Trump'ın da bahsettiği gibi NATO'ya üye olan ülkelerin ödemelerini düzgün şekilde yapması gerektiği ifadesine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde New York Times gazetesinde yayınlanan bir haberde, Başkan Trump'ın geçen yıl danışmanlarına birkaç kez, Amerika'yı NATO'dan çıkarmak istediğini söylediği iddiasına yer verilmişti.. Başkan Trump NATO'yla ilgili görüşlerini kamuoyu önünde de birkaç kez paylaşmıştı.

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ABD Temsilciler Meclisi'nden NATO oylaması
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