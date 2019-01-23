Venezuela'da gösteriler öncesi 11 silah kayıp

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, iki gün önce isyan çağrısı yapan askerlerce çalınan 51 silahın 11'inin "teröristlerin elinde" olduğunu ve bu silahların iç karışıklık çıkarmak için kullanılabileceğini söyledi.

İletişim, kültür ve turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te düzenlenen basın toplantısında, bugün ülke genelinde muhalefet ve iktidar yanlılarınca gerçekleştirilecek gösteriler, kentin bazı noktalarında iki gecedir süren olaylar ve Petare semtindeki askeri birlikten çalınan silahlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rodriguez, Caracas'ta 2 gün önce ayaklanma çağrısı yapan bir grup askerin çaldığı çoğu uzun namlulu 51 silahtan 40'ının ele geçirildiğini kaydetti.

Silahların 11'inin tutuklanan askerlerce muhalefetteki Voluntad Popular'la (VP) bağlantılı bir gruba verildiğinin tespit edildiğini belirten Rodriguez, silahların muhaliflerin mitinginde şiddet ve provokasyon amacıyla kullanılabileceğini bildirdi.

Rodriguez, silahları alanların Kolombiya'nın Cucuta kentinde 5-6 haftalık bir eğitimden geçirildiğini ve ardından Venezuela'nın Tachira eyaletinden ülkeye giriş yaptıklarını öne sürdü.

- "Mike Pence'in iyi insanları bakın neler yapıyor"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Venezuela muhalefetine destek için yayımladığı görüntülü mesajda sarfettiği "Venezuela'nın iyi insanları" ifadelerine atıfta bulunan Rodriguez, önceki gece Caracas'ta göstericiler tarafından yakılan bir kültür merkezini göstererek, "Pence'in iyi insanları bakın neler yapıyor." dedi.

Rodriguez, kültür merkezinde bir kütüphane de bulunduğunu anımsatarak, yapıyı yakan "faşistlerin kitaplara tahammülü" olmadığını dile getirdi.

Son dönemde siyasi tansiyonun giderek yükseldiği ülkede bugün muhalefet ve iktidar yanlıları kentin farklı bölgelerinde gösteri düzenleyecek.

Caracas'ta Ulusal Muhafız Birliğine mensup bir grup asker, 2 gün önce hükümete başkaldırmış ve yayımladıkları görüntülü mesajla halka ayaklanma çağrısı yapmıştı.

Kentin Cotiza semtinde gerçekleşen olay sonrası, bölgeye operasyon düzenlenmiş ve isyancı 27 asker teslim olmuştu.