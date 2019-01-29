Trump'ın bu sözleri çok konuşulacak! Beyaz Saray'dan itiraflar...
ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sözleri çok konuşulacak! Washington Post gazetesince ABD Başkanı Donald Trump'ın, ziyaretçilerine, eski Başkan Barack Obama ve o dönem Beyaz Saray'daki durum hakkında görüşler aktardığı öne sürüldü. İşte Beyaz Saray çalışanları ve ziyaretçilerinin itirafları...
Giriş Tarihi: 29.1.2019 10:10Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 10:15
Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki tavırları hakkında yeni iddialar ortaya attı.