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Trump'ın bu sözleri çok konuşulacak! Beyaz Saray'dan itiraflar...

ABD Başkanı 'ın bu sözleri çok konuşulacak! Washington Post gazetesince ABD Başkanı Donald Trump'ın, ziyaretçilerine, eski Başkan Barack ve o dönem Beyaz Saray'daki durum hakkında görüşler aktardığı öne sürüldü. İşte Beyaz Saray çalışanları ve ziyaretçilerinin itirafları...

Giriş Tarihi: 29.1.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 10:15
Trump'ın bu sözleri çok konuşulacak! Beyaz Saray'dan itiraflar...


Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı 'ın Beyaz Saray'daki tavırları hakkında yeni iddialar ortaya attı.

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Trump'ın bu sözleri çok konuşulacak! Beyaz Saray'dan itiraflar...
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