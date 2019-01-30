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askerleri dönüyor 17 yıllık savaş bitiyor

Giriş Tarihi: 30.1.2019
ABD askerleri dönüyor 17 yıllık savaş bitiyor
Afganistan'da ABD ve Taliban ülkede 17 yıldır devam eden savaşı bitirecek tarihi bir barış anlaşmasına varmaya oldukça yakın. Katar'da bir araya gelen taraflar "Afganların topraklarında terörist barındırmayacağı garantisine karşılık ABD'nin de ülkeden tamamen çekilmesi" ilkesi çerçevesinde bir taslak üzerinde mutabık kalındı. Nihai anlaşmayla, Afganistan'da ateşkes ilan edilecek ve bu kez Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış görüşmeleri yapılacak. Görüşmelerin planlandığı gibi gitmesi halinde ABD'nin Afganistan'da bulunan 14 bin askerini 18 ay içinde çekmesi bekleniyor. Uzmanlar ise böylesi bir anlaşmanın uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğine ilişkin şüphelerini dile getiriyor.
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ABD askerleri dönüyor 17 yıllık savaş bitiyor
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