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Sanders'tan tuhaf açıklama 'Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi'

Sözcüsü Sarah Sanders, katıldığı televizyon programında 'ın 2016 yılında başkan seçilmesini "Tanrı istedi" sözleriyle yorumladı.

Giriş Tarihi: 31.1.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 09:49
Sanders'tan tuhaf açıklama 'Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi'

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın, Donald Trump'ın 2016 yılında ABD Başkanı seçilmesini "Tanrı istedi" sözleriyle yorumlaması, Amerikan kamuoyunda ilgi odağı oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Hristiyan Yayın Network'ünde (CBN) katıldığı programda Trump'ın başkanlığını değerlendirdi.

Tanrı'nın herkes için bir rol biçtiğini kaydeden Sanders, "Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi, orada olmasının sebebi budur." şeklinde konuştu.

Sanders, "Trump, görevi boyunca dini inançları olan kişilerin önemsediği şeyleri destekleyen birçok başarılı işe imza attı." ifadesini kullandı.

Amerikan medyasında ve kamuoyunda ilgi odağı olan Sanders'ın sözleri, kimi çevrelerden destek görürken bazı kesimlerden ise karışık tepkiler aldı.

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Sanders'tan tuhaf açıklama 'Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi'
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