Trump: Rusya soruşturmasında hedef değilim

Trump, avukatlarının kendisine Mueller soruşturmasında hedef olmadığı konusunda güvence verdiğini savundu. Mueller, 2016 başkanlık seçimlerinde Trump kampanyasının Moskova ile işbirliği yaptığı iddialarını soruşturuyor.

Trump'ın New York Times'taki röportajı, Başkan'ın gazetenin yayıncısı A G Sulzberger'e çağrıda bulunmasının ardından geldi. Trump New York Times ve gazetenin haberlerine sürekli saldırıyordu.

Sulzberger geçen yıl Trump'tan medyaya saldırılarına son vermesini istemiş ve bunun "gazetecilere karşı şiddete yol açabileceğini" söylemişti.

TRUMP MEKSİKA SINIRINA DUVAR KONUSUNDA NE DEDİ?

Başkan Trump "Duvarı inşa etmeye devam edeceğiz ve duvarı bitireceğiz" dedi, Kongre'de bu konudaki çıkmazı aşmak için devam eden görüşmeleri önemsemediğini belirtti. Trump duvarın yapılması için ulusal acil durum ilan edebileceğini ima etti.

Trump duvar için bütçeye 5,7 milyar dolarlık ödenek konulmasını istemiş ve duvarı "gayrıahlaki ve etkisiz" diye tanımlayan Demokratlar bu talebi reddetmişti.

Anlaşmazlık, Amerikan federal hükümetinin rekor bir süre kapalı kalmasına yol açtı. Görüşmelerden sonuç çıkmazsa, federal hükümet 15 Şubat'ta yeniden kapanabilir.

Trump, New York Times söyleşisinde Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yüklendi.

Trump "Aslında Pelosi'yle anlaşıyorduk ama şimdi artık anlaşamayacağımı düşünüyorum. Bence bu müthiş bir kötülük yapıyor." dedi.

Pelosi gazetecilere yapılan açıklamada, planlanan sınır güvenliği yasa tasarısında duvar için paraya yer verilmeyeceğini söyledi.

RUSYA'YLA İŞBİRLİĞİ SORUŞTURMASI

Oval Ofis'te, New York Times'tan iki gazeteciye konuşan Trump, Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'dan Rusya soruşturması konusunda güvenceler aldığını anlattı.

Rosenstein, Başkan görevi Adalet Bakanı Vekili Matthew Whitaker'a verene dek soruşturmaya nezaret ediyordu.

Trump "Avukatlara, benim soruşturmada bir unsur, bir hedef olmadığımı söyledi" dedi.

Trump ayrıca, uzun süre çalışma arkadaşlığını yapan Roger Stone ile, Demokrat Parti'nin çalınan e-postalarının 2016'da Wikileaks'te yayımlanmasını "hiç konuşmadığını" anlattı.

Bu e-postalarla ilgili Mueller soruşturmasında Stone'a yedi farklı suçlama yöneltilmiş, Stone suçlamaları reddetmişti.

Ancak Trump, FBI'ın Stone'un evine yaptığı baskını eleştirdi ve "Bu ülke için çok üzücü bir şey." dedi.

TRUMP BAŞKA NELER SÖYLEDİ?

"Bu işi seviyorum" diyen Trump, böylece 2020 başkanlık seçimlerine girmeyebileceği dedikodularına da yanıt verdi.

Ancak Trump, başkanlık yaparken "çok büyük miktarda paralar kaybettiğini" de sözlerine ekledi.