Haydutlar altına el attı

Venezuela'daki darbenin öncülüğünü yapan ABD yönetimi, seçilmiş Nicolas Maduro hükümetine destek veren Venezuela halkını cezalandırmak adına her türlü insanlık dışı yaptırımı devreye sokuyor. Hafta içi Venezuela milli petrol şirketi PDVSA'ya yaptırımlar getiren Washington, yine Venezuela'nın temel ihtiyaç ve gıda malzemeleri ithal etmesini önlemek amacıyla ülkenin altın ticaretini gündemine aldı. ABD bu çerçevede Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alıyor. Maduro'ya yönelik darbe fikrinin sahiplerinden ABD'li senatör Marco Rubio, hem BAE hem de Türkiye'yi Venezuela ile uluslararası hukuka uygun yaptıkları altın ticaretinden dolayı tehdit etti.

BAE'YE TEHDİT

ABD'li Senatör Marco Rubio, dün Twitter hesabından, Şubat ayı sonuna kadar Venezuela'dan 29 ton altın alacağı iddia edilen BAE'yi hedef aldı. BAE'nin Washington Büyükelçiliği twitter hesabını mesajına ekleyen Rubio, BAE Merkez Bankası onaylı Noor Capital adlı şirketin "Venezuela'nın daha fazla altınını çalmak" amacıyla görüşmeler yaptığını belirterek, altınların ülke dışına çıkarılması halinde ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımlarının devreye gireceği tehdidinde bulundu.

TÜRKİYE'YE KÜSTAH MESAJ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Amerikalı senatör, bir başka tweetinde ise Türkiye'yi hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın twitter hesabını eklediği mesajında Rubio Türkiye'nin Suriye politikasını Venezuela ile ilişkilendirdi. Rubio mesajında, "Erdoğan, Suriye planında Trump'ı yanında görmek istiyor ama Venezuela konusunda Maduro'yu destekleyerek Başkan'ın politikasını zayıflatıyor" sözleriyle Ankara ile Washington'u karşı karşıya getirme provokasyonuna imza attı.

PROVOKATİF HABERLER

Rubio'nun Twitter üzerinden yayınladığı tehdit mesajlarına paralel Reuters ve Bloomberg gibi medya kuruluşlarında Türkiye, Rusya ve BAE'nin Venezuela ile altın ticaretini hedef alan haberlerin yayınlanması dikkat çekti. Bloomberg, ABD Hazine Bakanlığı terör finansmanıyla mücadele sorumlusu Marshall Billingslea'nın Ankara'daki temaslarında Venezuela ile ticari ilişkileri ele alacağına yönelik operasyonel bir haber de yayınladı.