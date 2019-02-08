Maduro: Trump Venezuela'ya saplantılı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki yönetim krizinin yansımaları devam ederken konu hakkında Meksika gazetesi La Jornada'ya açıklamalarda bulundu. La Jornada ile yaptığı röportajda Maduro, ABD yönetiminin önderlik ettiği hükümeti devirme niyetini gizlemediğine dikkat çekti.

Maduro, "Aylar önce, New York Times ve Washington Post, Beyaz Saray'ın Mart ve Nisan aylarında askeri bir girişimde bulunacağını dair kanıtlar ortaya koydu. Kimin komplo kurduğunu, paralarını kimin verdiğini, nasıl ödediğinin ayrıntıları ile haber yaptılar. Bu ifadeler sahip oldukları emperyalist saplantının yeterli bir kanıtıdır" sözlerini kullandı.

'TRUMP'IN SAVAŞ İSTEME NEDENİ PETROL'

ABD'nin Venezuela'daki durum ile ilgilenmesinin asıl sebebinin kendi çıkarları olduğunu belirten Venezüella Devlet Başkanı, "Venezuela, ABD için bir tehdit değil. Donald Trump, Venezuela'ya saplantılı. Ülkemizin ABD'nin hedefi olacak şekilde kitle imha silahları bulunmuyor. Savaşan casus petrol, ama 20 yıldır Bolivarcı Devrimi hiçbir şekilde yenemediler" dedi.

CABELLO: GERİLLA SAVAŞI YAŞANIR

Venezuela Ulusal Anayasa Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello ise, ABD'nin Nicols Maduro'yu iktidardan indirmek için planlandığı askeri darbeyi istila olarak değerlendirdi. Cabello, "Onlar gelirse (ABD askerleri) gerilla savaşı yaşanır" ifadelerini kullandı.