California Valisi'nden sınırdaki askerleri azaltma planı

Newsom'un Sözcüsü Nathan Click, yaptığı açıklamada, Vali Newsom'un, eyaletin Meksika sınırındaki yüzlerce askeri geri çekmeye hazırlandığını belirtti.

Click, sınırdaki 360 askerden yaklaşık 100'ünün, California'nın federal hükümetle özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi uluslararası suçlarla mücadeleye yönelik anlaşması uyarınca görevde kalacağını ifade etti.

Sınırdan çekilen askerlerden bazılarının, eyaletteki olası yangınlara hazırlık çalışmalarında ve uyuşturucuyla mücadele görev gücü programında görevlendirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Bu değişiklik, ABD Savunma Bakanlığının onayını gerektiriyor.

ABD'nin New Mexico eyaleti Valisi Michelle Lujan Grisham, geçen hafta, ABD-Meksika sınırındaki askerlerin çoğunun geri çekilmesi emrini vermişti.

Grisham, yaptığı açıklamada, New Mexico eyaletinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "felaket tellallığı" yaparak (sınıra konuşlandırılan) Ulusal Muhafız Birliği askerlerinin suistimal edilmesi eyleminde yer almayacağını söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Grisham'in açıklamasından iki gün önce, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırına 3 bin 750 asker daha göndereceğini duyurmuştu.

Pentagon, kasımda Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırında 5 bin 900 asker konuşlandırmıştı. Görev süreleri 15 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar uzatılan askerlerin bir kısmı daha sonra geri çekilmişti.