Trump’ın Ankara adayı tam bir Ortadoğu kurdu

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi. Halen ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Yakın Doğu İlişkilerinden sorumlu müsteşar olarak görev yapan Sattefield'in Türkiye Büyükelçisi olabilmesi için Senato' da yapılacak oylamayı beklemesi gerekecek. Trump yönetimi, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi John Bass'ın yerine bir atama yapmamıştı.Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkıyor. 1980 yılından beri özellikle Orta Doğu'da birçok farklı görevde bulunan Satterfield, 1954 yılında doğdu. Satterfield, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katıldı. Satterfield, eski Başkan Barack Obama döneminde ise Sina Yarımadası'nda barışı korumakla yükümlü "Çok Uluslu Güç ve Gözlemciler"in genel direktörü olarak görev yaptı. Satterfield, yine Obama döneminde 2013-2014 yıllarında Mısır'da geçici maslahatgüzar olarak bulundu.Eski ABD Başkanı George W. Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın da Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapan Satterfield, Lübnan, Suriye, Tunus ve Suudi Arabistan Büyükelçilikleri'nde de birçok farklı görevde yer aldı.Uluslararası ajanslar ABD'li diplomat David Satterfield'in Senato'dan onay alması halinde Türkiye'de zor görevlerle karşılaşacağına dikkat çekti. Satterfield'in gündeminde, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi, FETÖ elebaşı başta olmak üzere diğer hainlerin Türkiye'ye iadesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi önemli konular olacak.