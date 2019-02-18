ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Halilzad Kabil'de

İcra Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abdullah, beşinci kez çıktığı barış turu kapsamında başkent Kabil'e gelen Halilzad ile kendi konutunda görüştü.

Barış turundaki görüşmelere ilişkin Abdullah'a bilgi veren Halilzad, görüşmelerin iyi sonuç vereceğini aktardı.

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah da ülkede yaklaşık 40 yıldır devam eden savaşa son vermenin her şeyden önemli olduğunu belirtti.

Taliban ile barış görüşmelerinin adaletli şekilde gerçekleşmesini istediklerini ifade eden Abdullah, görüşmelerden olumlu sonuç beklediklerini vurguladı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.