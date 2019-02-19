Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Amerika Haberleri > ABD'den kritik Irak çıkışı

'den kritik çıkışı

'nin Maslahatgüzarı Joey Hood, hükümetinin talep etmesi halinde Irak'taki askerlerini çekebileceklerini söyledi.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 19:18
ABD'den kritik Irak çıkışı

Hood, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede İran'a yakın Şii siyasi partiler arasında büyük tartışmalara yol açan ABD'nin Irak'taki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'li askerlerin Irak'ta merkezi hükümetin çağrısı üzerine varlık gösterdiğini hatırlatan Hood, "Irak hükümetinin talep etmesi halinde (ABD) güçlerimiz, uluslararası koalisyon ve NATO güçleri ülkeden çekilebilir." dedi.

Irak'ta sadece askeri danışman ve eğitmenlerinin bulunduğunu belirten Hood, ülkede ABD'ye ait herhangi bir askeri üs olmadığını öne sürdü.

Irak'ta görev yapan yaklaşık 5 bin 200 Amerikan askerinin Iraklı güçlerle hareket ettiğini aktaran ABD'li yetkili, Iraklı güçlerin yabancı askeri danışmanların yardımı olmadan güvenliği sağlamada henüz yeterli seviyeye ulaşamadığını savundu.

Hood, son olarak, ABD'li askerlerin Irak'ta yayılmaya başladığına dair basında yer alan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den kritik Irak çıkışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN