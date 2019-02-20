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Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Robert Palladino, Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge oluşturma üzerine yaptığı görüşmelere devam edeceğini söyledi.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 10:25
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Robert Palladino, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının yansımaları devam ederken, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge oluşturma üzerine yaptığı görüşmelere devam edeceğini aktardı.

Palladino, "Konu üzerine Türkiye ile aktif olarak bağlantı halindeyiz, bu da ABD güçlerinin bölgeden güvenli bir şekilde ayrılması ile Suriye'nin kuzey doğusunun istikrarının bir parçası" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güvenlik konusundaki meşru kaygılarını ciddiye aldıklarını belirten Palladino, "Bunları hesaba katıyoruz ve koordinasyon halindeyiz" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
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