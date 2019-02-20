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kayıp Türk’ü arıyor

, dün kentindeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 'ü her yerde arıyor.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 16:53
ABD kayıp Türk’ü arıyor

ABD, dün Chicago kentindeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Kazım Gürgüt'ü her yerde arıyor.
ABD'nin nüfus bakımından en büyük üçüncü şehri Chicago'da yaşayan Kazım Gürgüt aranıyor. Polis, dün West Cornelia'daki evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 70 yaşındaki Gürgüt'ü bulmak için fotoğraflarını dağıttı. Yanında pasaportu ve cüzdanı bulunmayan Gürgüt'ün yalnızca Türkçe bildiğini aktaran polis Gürgüt'ün yeşil gözlü ve seyrek beyaz saçları olduğu belirterek arama çalışmalarını genişletti.

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ABD kayıp Türk’ü arıyor
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