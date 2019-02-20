Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Amerika Haberleri > Musk: Tesla kripto para işine girmeyecek

Musk: kripto para işine girmeyecek

’su , Tesla'nın kripto para işine girmeyeceğini söyledi

DHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 11:08
Musk: Tesla kripto para işine girmeyecek

Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın kripto para işine girmeyeceğini söyledi Önceki konuşmalarında Bitcoin'den esprili bir şekilde söz eden Musk, "Bitcoin'in yapısı muhteşem; ancak, Tesla kaynaklarının kripto para işine sokulmasının bir yararı olacağına inanmıyorum" dedi.

ARK Invest'in CEO'su Catherine D. Wood'un sorularını podcast üzerinden yanıtlayan Musk, kripto para madenciliğindeki aşırı enerji kullanımına dikkat çekti:

"Kağıt para tarihe karışıyor ve değerlerin transferinde kripto para, kağıt para kullanımından çok daha iyi; ancak, bunun da olumlu ve olumsuz yönleri var. Bitcoin madencilğindeki çok yoğun enerji tüketimi de bunlardan biri."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Musk: Tesla kripto para işine girmeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN