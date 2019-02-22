ABD ve Çin ticaret savaşı için masada

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerini yürüten üst düzey müzakereciler, yaptıkları görüşmelerde ticaret savaşını sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmanın ayrıntıları hakkında pazarlık yürüttüler.



Reuters'ta dün yer alan habere göre ABD ve Çin'in aralarındaki yapısal sorunları giderecek bir anlaşmanın ana hatlarını oluşturmaya başladı. Bu kapsamda Çin'in yapacağı reformlar hakkında altı ayrı mutabakat zaptının taslağı hazırlanıyor.



ABD ve Çin 1 Mart tarihine kadar anlaşmaya varamazsa, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere yönelik yüzde 10 olan gümrük vergisi yüzde 25'e yükselecek. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin birbirlerine uyguladığı gümrük vergilerini artırması yedi aydır uluslararası ticareti aksattığı gibi küresel ekonomik büyümeyi de yavaşlattı.



Görüşmelere yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre müzakereciler ABD'nin Çin ekonomisinde yapılmasını istediği yapısal değişikliklerin nasıl yazıya döküleceği konusundaki görüş ayrılıklarını aşmakta zorlandı. Sorunlar arasında Çin'i anlaşmaya riayet etmeye zorlayacak mekanizma da yer alıyor.



Görüşmelere yakın bir sektör kaynağı, "Bu haftanın daha zor geçmesi şaşırtıcı değil... Ana hatların belirlenmesinden detayların tamamlanması aşamasına geçtiğinizde, işler doğal olarak daha zor hale gelecekti" dedi.



Dün dokuz saatlik görüşmelerden sonra ABD Ticaret Temsilciliği makamından ayrılan Çinli yetkililer soruları cevaplamadı.



Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Oval Ofis'te Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile görüşeceğini açıkladı.

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