Türk işadamı kalp krizinden değil ameliyat sırasında ölmüş

ABD'nin New York kentinde 2012'de kalp krizi nedeniyle öldüğü duyurulan Datateknik'in sahibi Türk işadamı Sait Koç'un estetik ameliyatı sırasında öldüğü ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre, 2012'de New York'ta bir otel odasında kalp krizi geçirerek vefat ettiği duyurulan Datateknik'in sahibi Sait Koç'un ölümüne ilişkin gerçek New York'ta bir mahkemenin verdiği kararla aydınlandı. ABD'de Trump World Tower'da bir dairesi ve Rockefeller Center'da da bir ofisi bulunan Sait Koç'un, 18 Temmuz 2012 tarihinde New York seyahati sırasında, bir estetik kliniğinde boynundaki yağları aldırırken genel anestezi sırasında öldüğü anlaşıldı. Sait Koç'un mirasçılarının, estetik ameliyatı yapan doktorlar aleyhine açtıkları 4 yıl süren dava sonucunda New York Yüksek Mahkemesi hakimi Eileen Rakower, tarafların 3 milyon 300 bin dolar tazminat üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Koç'un İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan kardeşi Dinçer Koç mahkemeye verdiği ifadesinde, kardeşinin ölümüyle ailesinin yılda en az 1 milyon dolar kayba uğradıklarını söyledi.