ABD uzayda Çin ve Rusya'yı ikiye katladı

Süper güçlerin uzay yarışı devam ediyor. Hatta ABD Başkanı Donald Trump bu konuda önemli bir adım atarak ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 6. kolu olarak uzay gücü kurulması için talimat vermiş, Uzay Kuvvetleri'nin Hava Kuvvetleri'nden ayrı ama ona eşdeğer olacağını dile getirmişti.

Askeri faaliyetlerin uzayda gerçekleşen her şeyin sadece küçük bir kısmı olduğunu belirten ABD merkezli bilim savunma kuruluşu The Union of Concerned Scientists, bunun yerine mekânın aslında insanların ulusal çıkarların ötesinde birlikte çalıştığı bir yer olduğunu iddia etti. Ayrıca grubun veritabanındaki verilerin bu talebi desteklediği ifade edildi.

Aktif olarak listelenen bin 957 uydudan yalnızca 302'si askeri kullanım amaçlı iken, ABD 830 uydu ile uzayda en fazla uyduya sahip ülke konumunda.

İŞTE UZAYDA EN FAZLA UYDUYA SAHİP ÜLKELER

1 - ABD - 830

2- Çin - 280

3- Rusya - 147

4- Çok uluslu - 145

5- Japonya - 75

6- Birleşik Krallık - 54

6- Hindistan - 54

8- Kanada - 37

9-Lüksemburg - 33

10- Almanya - 29

11- İspanya - 17

12- Arjantin - 14

Diğer - 242

UYDULARIN EN YAYGIN KULLANIM ALANLARI

Ticari kullanım - 846

Devlet kullanımı - 385

Askeri kullanım - 302

Karma kullanım - 279

Sivil kullanım - 145