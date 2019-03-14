Pano'da yayınladılar: Babamızın doğum gününü kutlayın

ABD'nin New Jersey eyaletinde, bir baba oğullarının bir reklam panosuna cep telefonu numarasını koyup "Babamızın doğum günün kutlayın" şeklinde bir talepte bulundu.

Linwood, New Jersey'de sürücüleri karşılayan yol kenarındaki panoya Chris Ferry'nin telefonunun konulmasından sonra, dünyanın dört bir yanından Ferry'nin 62'inci doğum gününü kutlamak isteyen yabancılar, hattı kilitledi.

Pano, Ferry'nin 16 Mart'taki doğum günü öncesi, geçen Perşembe günü konuldu. Ferry ilk mesajı Nick adlı birinden aldığını ve daha sonra yabancıya "Doğum günümün yaklaştığını nereden biliyorsun." diye sorduğunu, Nick'in ise "Reklam panosunda gördüm" dediğini aktardı.

Panoyu koyan, Ferry'nin Florida'da yaşayan iki oğlu, babalarına "unutulmayacak bir doğum günü" yaşatmak istediklerini belirtti.

Chris, "Yerel bir şaka olacağını, bölgedeki insanların arayacağını düşündük. Sanırım, sosyal medyaya konulduktan sonra işler çığırından çıktı." dedi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KUTLAMA

Ferry, dünyanın dört bir yanından, Filipinler, Kenya, Lüksemburg, İrlanda, Guetamala, Nepal ve Avustralya'dan doğum günü mesajları aldığını belirtti.

Ferry "Dakikalar içinde telefonumdaki 10 veya 20 mesaj 600'e çıktı, telefonumu normal kullanamadım." dedi.

Ferry, başta her mesaja yanıt vermeye çalıştığını ancak daha sonra başa çıkamadığını ve Nisan ayında reklam panosunun inmesini sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Oğulları ise, gelecek yıl daha büyük bir reklam panosu kiralamayı planladıklarını söyledi.