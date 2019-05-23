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Brezilyalı 6 karbonmonoksit gazı zehirlenmesinden öldü

Şili'nin başkenti Santiago'da, Brezilyalı 6 kaldıkları bir apartman dairesinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 09:18
Brezilyalı 6 turist karbonmonoksit gazı zehirlenmesinden öldü

Şili'nin başkenti Santiago'da, Brezilyalı 6 turist kaldıkları bir apartman dairesinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Emniyet yetkilisi Rodrigo Soto, Brezilyalı turistlerden birinin rahatsızlanarak ülkesinin Santiago Büyükelçiliğini aradığını, bunun üzerine polisin turistlerin bulunduğu 6 katlı binaya gittiğini belirtti. Soto, polisin daireye girdiğinde 4 yetişkin ve 2 çocuğu ölü bulduğunu kaydetti.

İtfaiye ekipleri, tüm pencere ve kapıları kapalı halde olan dairede yüksek miktarda karbonmonoksit gazı ölçüldüğünü ifade etti.

Sızıntı yapan karbonmonoksitin gazının kaynağını belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Sonbaharın yaşandığı Santiago'da hava sıcaklığının, dün erken saatlerde 0 dereceye kadar düştüğü kaydedildi.

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Brezilyalı 6 turist karbonmonoksit gazı zehirlenmesinden öldü
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