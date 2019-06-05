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'te tütün satışı yasaklandı

, ABD’de tütün satışını yasaklayan ilk şehir oldu.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 19:09
Beverly Hills'te tütün satışı yasaklandı

California eyaletindeki ünlü Beverly Hills şehri Belediye Meclisi, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle tütün ve tütün ürünlerin satışına yasak getirdi.

Yönetmeliğe göre, 2021 yılı itibariyle Beverly Hills'de sigara, puro, elektronik sigara, pipo, tütün ve tüm tütün ürünlerinin satışı yasaklanacak. Otellerde tütün satışına izin verilecek ancak akaryakıt istasyonları, eczaneler ve bakkallarda satış yapılamayacak. Akaryakıt istasyonu işletmecileri, yasağın haksız yere çalışanların işten çıkarılmasına yol açabileceğini iddia ederek tepki gösterdi. Belediye meclisi ise yasağın halk sağlığını korumak için atılacak en iyi adım olduğunu söyledi.

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Beverly Hills'te tütün satışı yasaklandı
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