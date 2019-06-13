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Bakanı Pompeo: “’ndeki saldırıların arkasında Tahran var”

ABD , ’nde 2 tankerinin patlamasından hükümetini sorumlu tuttu.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 22:09
Sabah saatlerinde Umman Denizi'nde patlayan 2 petrol tankeri hakkında açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, patlamalardan Tahran yönetimini sorumlu tuttu. Petrol fiyatlarında yüzde 3'lük bir fiyat artışına yol açan patlamaları değerlendiren Pompeo, "ABD'nin Umman Denizi'nde meydana gelen saldırılar hakkındaki değerlendirmesi, bu saldırıların arkasında İran İslam Cumhuriyeti olduğu yönündedir" ifadelerini kullandı.

Pompeo, ABD'nin bu değerlendirmeyi istihbarat bilgileri, kullanılan silahlar, saldırının gerçekleşmesi için gereken operasyon bilgisinin seviyesi gibi pek çok noktaya dayandırarak öne sürdüğünü belirten Pompeo, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşınacağını kaydetti.
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: “Umman Denizi’ndeki saldırıların arkasında Tahran var”
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