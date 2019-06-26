Güney Kore'de ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimi

Güney Kore'de bir kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti öncesi ABD Büyükelçiliğine saldırı girişiminde bulundu.

Güney Kore basınında yer alan haberlerde, dün ABD'nin Seul Büyükelçiliğine saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Park Mo (40) adlı bir kişi, aracını büyükelçilik binasının kapısına çarptı ve ardından aracından inerek yanında getirdiği bütan gazını ateşe vermeye çalıştı.

Saldırganın gözaltına alındığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Haziran'da Güney Kore'yi ziyaret edecek.