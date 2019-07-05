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'da 3 gün içinde 2.

ABD'nin eyaletinde, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 6,9 büyüklüğünde 2. bir meydana geldi.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2019 07:31 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 08:06
California'da 3 gün içinde 2. deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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SON 20 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ!

Bölge perşembe günü de merkez üssü Ridgecrest yakınları olan 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, bunun, California'da son 20 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğu açıklanmıştı.

İlk depremin ardından artçı sarsıntıların yoğun yaşandığı bölge genelinde yollar, su ve gaz borularında hasar oluşurken Ridgecrest kentinde, acil durum ilan edilmişti.

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California'da 3 gün içinde 2. deprem
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