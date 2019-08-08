Kaliforniya’daki saldırı ve soygunlarda en az 4 kişi öldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde geçekleştirilen saldırı ve soygunlarda en az 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde yer alan Garden Grove şehri polisi tarafından yapılan açıklamada, polisin birçok lokasyonda gerçekleşen saldırıları araştırdığı duyuruldu. Garden Grove'da bulunan bir evde gerçekleşen soygunda 2 kişinin öldürülmesi ile başlayan olaylar zincirinin sonunda şüpheli Santa Ana yakalandı.

Polis, evde soygun sırasında gerçekleşen saldırıdan önce şüphelinin bir fırını soyduğunu, ardından soygun için girdiği dairede 2 kişiyi bıçakladığını, bıçaklanan kişilerden birinin olay yerinde diğerinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Evdeki saldırıdan yaklaşık 40 dakika sonra ise bir nakit çekim merkezinde, 25 dakika sonra da bir sigorta firmasında saldırı gerçekleştiği bilgisini veren polis, saldırganın daha sonra bir benzin istasyonunda bir başka kişiyi bıçaklayarak yaraladığını açıkladı. Benzin istasyonunda bıçaklanan kişinin hayati tehlikesi olmadığı duyuruldu.

Benzin istasyonundaki saldırının ardından bir restoranda başka bir kişiyi öldüren saldırgan, en son girdiği bir markette güvenlik görevlisini bıçaklayarak silahını aldı. Polis burada şüpheliyi etkisiz hale getirerek yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin kimliği hakkında ise bilgi verilmedi. Şüphelinin Güney Amerika kökenli bir erkek olduğu belirtildi.

Garden Grove polisinden Teğmen Carl Whitney, saldırının sebepleri arasında soygunun yanı sıra öfke ve nefretin de bulunduğunu düşündüklerini belirtti.

