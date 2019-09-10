Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Amerika Haberleri > Son dakika haberi: ABD'yi sarsan olay... Trump o ismi görevden aldı

Son dakika haberi: ABD'yi sarsan olay... Trump o ismi görevden aldı

ABD'den gelen son dakika haberi deprem etkisi yarattı.ABD Başkanı , Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 19:30
Son dakika haberi: ABD'yi sarsan olay... Trump o ismi görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı.

Başkan Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün gece Bolton'a, artık Beyaz Saray'da ona gerek olmadığını söylediğini belirtti.

Bolton'ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirten Trump, "Bu nedenle de John'dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Trump, Bolton'ın yerine gelecek ismi, gelecek hafta açıklayacağını kaydetti.

John Bolton da Twitter hesabından, "Başkan Trump'a dün gece istifa etmeyi önerdim ve bana 'Bunu yarın konuşalım' dedi." açıklamasında bulundu.

Bolton ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, yaklaşık 1 buçuk saat sonra Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: ABD'yi sarsan olay... Trump o ismi görevden aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN