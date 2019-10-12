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Trump: Sonu olmayan savaşlar sona ermeli

Başkanı yaptığı açıklamada, “Sonu olmayan savaşlar sona ermeli!" dedi.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 04:05 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 04:06
Trump: Sonu olmayan savaşlar sona ermeli

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa paylaşımda, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli"açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı "Barış Pınarı" operasyonuna ilişkin hafta boyunca kritik açıklamalarda bulunan Başkan Donald Trump, zaman zaman da Türkiye'yi tehdit ettiği tiwitlerinden sonra en son yaptığı tek cümlelik paylaşımında, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli!" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 4 gün önce ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi şeklinde açıklamalarda"bulunmuştu.

Trump'tan Suriye açıklaması: "ABD hiçbir zaman Ortadoğu'da olmamalıydı"

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Trump: Sonu olmayan savaşlar sona ermeli
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