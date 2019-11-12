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Erdoğan'ın ziyareti öncesi 'nin 'la mücadelesi Washington caddelerinde

Başkan , ABD Başkanı 'ın daveti üzerine 2 günlük ABD ziyareti gerçekleştirecek.  Başkan  Erdoğan'ın gelişi öncesi Washington caddelerinde 'nin ile mücadelesini anlatan panolar caddelerde dolaşmaya başladı. AA Muhabiri Hakan Copur, paylaştığı videoda "’ın gelişini beklerken, Türkiye’nin DEAŞ’la mücadelesini anlatan panolar Washington caddelerini gezmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 21:18 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 21:24
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi Washington caddelerinde

Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Washington sokaklarında dikkat çeken görüntü

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Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi Washington caddelerinde
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