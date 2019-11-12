Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi Washington caddelerinde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 2 günlük ABD ziyareti gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın gelişi öncesi Washington caddelerinde Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini anlatan panolar caddelerde dolaşmaya başladı. AA Muhabiri Hakan Copur, paylaştığı videoda "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişini beklerken, Türkiye’nin DEAŞ’la mücadelesini anlatan panolar Washington caddelerini gezmeye hazır." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 12.11.2019 21:18Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 21:24