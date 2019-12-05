Amerikalıların yüzde 28'i Rusya'nın, yüzde 36'sı Çin'in ABD müttefiki olduğunu düşünüyor

ABD merkezli Ronald Regan Vakfının yaptığı bir kamuoyu araştırmasına göre, Amerikan halkının yüzde 28'i Rusya'yı, yüzde 36'sı ise Çin'i "müttefik" olarak görüyor.

Regan Vakfının ekim ayında yaptırdığı "ulusal savunma araştırmasında" ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

1003 yetişkinle yapılan ankette, katılımcılara birçok konuda soru yöneltildi.

Araştırmada, herbir ülkenin karşısına "müttefik" "güçlü müttefik" ve "hasım", "mutlak hasım" başlıklı kutuculuklar konularak katılımcılara ABD'nin bu ülkelerle ilişkilerini tanımlamaları istendi.

Katılımcıların yüzde 28'i Rusya için "müttefik" kutucuğunu işaretlerken yüzde 36'sı ise Çin'i "müttefik" olarak gördü.

Yüzde 78'i İsrail'i "müttefik" olarak gören katılımcılar, Suriye'yi ise yüzde 21 oranında "müttefik" olarak tanımladı.

Araştırmada katılımcıların, İngiltere ve Avustralya'yı yüzde 93 oranında müttefik olarak gördüğü ortaya çıktı.

YAKLAŞIK 2 KİŞİDEN BİRİ TÜRKİYE'Yİ MÜTTEFİK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Ankete katılan katılımcıların yüzde 47'si Türkiye'yi müttefik olarak gördüklerini ifade etti.

Bunlardan, yüzde 6'sı "güçlü müttefik" yüzde 41'i "müttefik" kutucuklarını işaretledi.

Diğer taraftan, katılımcıların yüzde 36'sı Türkiye'yi "hasım" yüzde 11'i ise "mutlak hasım" olarak niteledi.

ORTA DOĞU HALEN AMERİKAN HALKININ ODAĞINDA

ABD'nin dış politika bağlamında hangi bölgeye odaklanması gerektiğine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 37'si Orta Doğu yanıtını verdi.

Diğer taraftan, aynı soruya katılımcıların yüzde 16'sı Doğu Asya, yüzde 9'u Avrupa, yüzde 7'si Güneydoğu Asya, yüzde 3'ü Güney Amerika ve yüzde 1'i ise Afrika yanıtını verdi.

Ankete katılanların yüzde 22'si ise bilmiyorum yanıtını verdi.

EN AZ GÜVEN KONGRE'YE

ABD kurumlarının herbirine ne kadar güvendiklerine ilişkin sorulara verilen yanıtlar en az güvenilen kurumun Kongre olduğunu ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 63'ü orduya güvendiğini ifade ederken, polis ve kolluk kuvvetlerine güvenin yüzde 40, ABD Başkanına yüzde 27, yüksek mahkemeye ise yüzde 26 olduğu ortaya çıktı.

Ülkedeki sorun olarak gördükleri konulara ilişkin yanıtlara da yer verilen araştırmada halkın yüzde 25'in siyasi particiliğin ülkedeki en büyük sorun olarak gördüğü kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 14'ü yolsuzluğu önemli bir sorun olarak görürken sadece yüzde 1'i savunmayı sorun olarak gördüğünü belirtti.