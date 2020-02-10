Trump, 2021 bütçe teklifini Kongre'ye sundu

"Amerika'nn Geleceği" başlıklı 132 sayfalık bütçe teklifinde, ulusal güvenlik harcamalarına ayrılan kaynağın artırılması planlanırken, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarına yönelik hükümetin zorunlu harcama programlarında kesintiye gidilmesi dikkati çekiyor.

Trump'ın 4,8 trilyon dolarlık bütçe teklifinde hükümet harcamalarının 10 yılı aşkın sürede 4,4 trilyon dolar azaltılması hedefleniyor.

Bütçe açığının aynı dönemde 4,6 trilyon azaltılması amaçlanırken, ülkenin ekonomik büyümesinin gelecek yıl yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

- SAVUNMA HARCAMALARINA 636 MİLYAR DOLAR AYRILACAK

Trump'ın bütçe teklifinde temel savunma harcamaları için 636,4 milyar dolar, gazilere yönelik harcamalar için 105 milyar dolar, sağlık hizmetleri için 96,4 milyar dolar ve eğitime 66,6 milyar dolar kaynak ayrılması planlanıyor.

ABD'nin ulusal güvenlik harcamalarının yüzde 3 artırılması, askeri harcamaların ise yüzde 0,3 artışla 740,5 milyar doları bulması öngörülüyor.

Gelecek yıla ilişkin bütçe teklifinde savunma dışı harcamalar için ayrılan kaynağın yüzde 5,1 azalışla 590 milyar dolara düşürülmesi öngörülüyor.

- DIŞ YARDIMLARDA YÜZDE 21'LİK KESİNTİ

Söz konusu bütçe teklifinde ABD'nin yaptığı dış yardımların ise yüzde 21 oranında azaltılması hedefleniyor.

Bütçede zorunlu harcama programlarından yapılacak kesintilerle 2 trilyon dolarlık tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Trump'ın 2021 mali yılı bütçe teklifinin Demokratların çoğunluğu elinde tuttuğu Temsilciler Meclisi'nde reddedilmesi bekleniyor.