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Son dakika: 'de Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı

Tüm dünyayı etkisine alan corona virüs can almaya devam ediyor. 'de ortaya çıkan ve tüm Avrupa'ya yayılan virüs 'de can almaya devam ediyor. Buna göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hızla yayılırken vaka sayısı 26 bin 747'yi, ölü sayısı 340'ı buldu.

AA Amerika
Giriş Tarihi: 22.3.2020 18:31 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 18:36 ABONE OL
Son dakika: ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hızla yayılırken vaka sayısı 26 bin 747'yi, ölü sayısı 340'ı buldu.

Dünyada Kovid-19'un en etkili olduğu ülkelerden ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı.

ABD Kovid-19 vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer alıyor.

Çin'de yapılan büyük çalışma, ülkenin coronavirüs raporunu ortaya çıkardı. İşte tüm detaylar...

EN ÇOK VAKA NEW YORK'TA
Eyalet bazında bakıldığında en çok vakanın New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor. Vaka sayısı 12 bin 315 olan New York'u 1793 vaka ile Washington, 1470 vaka ile California eyaletleri takip ediyor.

En çok ölümün ise 94 kişi ile Washington'da olduğu, bu eyaleti 76 ölümle New York'un, 27 ölümle California'nın takip ettiği görülüyor.

ABD'de dün Kovid-19 vaka sayısının 19 bin 624, ölü sayısının 260 olduğu bildirilmişti.

Buna göre ülkede son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 123, ölü sayısı 80 arttı.

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Son dakika: ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı
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