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Sağlık sistemi çöken yurt dışından doktor arıyor

, ülkede yaşanan korona virüs salgınıyla mücadele için yetişmiş uzman sıkıntısı ve çöken sağlık sistemi nedeni ile yabancı doktor ve sağlık personeli arıyor.

İHA Amerika
Giriş Tarihi: 28.3.2020 00:02 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 00:09 ABONE OL
Sağlık sistemi çöken ABD yurt dışından doktor arıyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü olan ABD'de sağlık sistemi çöktü. ABD, çöken sağlık sistemi ve yetişmiş uzman açığı nedeni ile yurt dışından doktor ve sağlık personeli arayışına başladı.

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ABD, doktor ve sağlık çalışanı arayışı nedeni ile bu meslek grupları için vize kolaylığı sağladığını duyururken, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Konsolosluk İşleri Birimi tarafından "Tıp profesyonelleri için vize güncellemesi '' adı altında bir bildiri yayınlandı. Birim, bildiri ile ABD'de çalışmak isteyen doktor ve sağlık çalışanlarını en yakın ABD Büyükelçiliğine başvurmaya davet etti.

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ABD'de toplam korona virüs vakası 100 bin 392'ye, hayatını kaybedenler ise bin 543'e ulaştı.

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Sağlık sistemi çöken ABD yurt dışından doktor arıyor
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