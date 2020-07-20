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4. faz "kısıtlı normalleşmeye" geçti

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen , bugün 4'üncü faz normalleşmeye başladı.

AA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 18:06 Son Güncelleme: 20.7.2020 18:11 ABONE OL
New York 4. faz kısıtlı normalleşmeye geçti

Son aşama olarak bilinen 4'üncü fazda kentte birçok sektör kısıtlamalarla açılacak.

Spor etkinlikleri seyircisiz düzenlenecek, sinema, TV ve müzik sektörleri de çekimlere başlayabilecek.

Düşük riskli hayvanat bahçeleri yüzde 33 kapasite ile kapılarını ziyaretçilere açabilecekken, müzeler ve alışveriş merkezleri ise kapalı kalmaya devam edecek.

Daha önce açılmış restoranlar bir süre daha sadece dışarıda hizmet verecek.

New York'ta koronavirüs vaka ve ölümlerinde düşüş devam ederken, ülkede salgının merkezi haline gelen Florida başta olmak üzere birçok eyalette Kovid-19 vakaları artıyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde vaka sayısı 3 milyon 900 bini geçerken, 143 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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New York 4. faz "kısıtlı normalleşmeye" geçti
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