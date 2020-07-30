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ABD'de eski başkan aday adayı , Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

ABD'deki 2012 seçimlerinde başkanlık için Cumhuriyetçi Partiden aday adayı olan ve uzun yıllar siyasette yer alan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 18:51 ABONE OL
ABD'de eski başkan aday adayı Herman Cain, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Cain'in sözcülerinden Dan Calabrese, yaptığı yazılı açıklamada, 74 yaşındaki siyasetçinin ölümünü, "Patronumuz, dostumuz ve birçoğumuzun babası gibi olan Cain, yaşamını yitirdi." sözleriyle duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Haziran'da Oklahoma'nın Tulsa kentinde yaptığı mitinge katılan Cain, mitingden sonra Kovid-19'a yakalanmış ve 1 Temmuz'da hastaneye kaldırılmıştı.

Cain'in virüsü nasıl kaptığı ise açıklanmamıştı.

Herman Cain, 2012'de Cumhuriyetçi Partiden ABD başkan adayı olmak için yarışa girmiş ancak hakkındaki "taciz" iddialarının ardından yarıştan çekilmişti.

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ABD'de eski başkan aday adayı Herman Cain, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
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